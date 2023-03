Carro com licenciamento atrasado é apreendido após bater em viatura da Polícia Militar

Viatura estava indo atender uma ocorrência, com sirene ligada. Acidente foi em Araguaína. Viatura da Polícia Militar capotou depois de batida

Divulgação

Um carro bateu na viatura da Polícia Militar em Araguaína na tarde desta segunda-feira. De acordo com a própria PM, a viatura estava indo atender uma ocorrência, com sirene ligada. A batida foi no cruzamento entre a avenida Paraguai com a rua Amazonas. O veículo da PM capotou e ficou no meio da rua, enquanto o outro carro parou no canteiro central.

Carro que bateu em viatura foi parar no canteiro central

Divulgação

A perícia foi acionada, mas ninguém se feriu. O carro estava com licenciamento atrasado e foi encaminhado ao pátio da Sancar.

