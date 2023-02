Carro com motorista argentino é flagrado em rodovia de SC com placa ilegível; veja flagras semelhantes

Condutor afirmou que lava veículo em casa com máquina de jato e que não sabia da irregularidade. Caso aconteceu em Chapecó, no Oeste. Picape argentina é flagrada em rodovia de SC com placa inelegível; veja flagrantes semelhantes

PRF/Divulgação

Um carro foi flagrado trafegando com as placas dianteira e traseira ilegíveis na BR-282, em trecho que corta a cidade de Chapecó, no Oeste. Na parte de trás do veículo, era possível ver apenas três letras. O motorista do veículo, que é argentino, disse que não sabia da irregularidade e acredita que a placa pode ter perdido a cor em função de uma lavagem feita com uma máquina de jato d’água.

O motorista foi multado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por conduzir o veículo com placas sem legibilidade. A picape foi recolhida ao pátio conveniado. No estado, os agentes já flagraram situações semelhantes (veja abaixo).

Em novembro de 2021, uma motocicleta com uma placa de metal com a numeração escrita à mão foi flagrada pela PRF em Rio Negrinho, no Norte catarinense. O veículo estava com o licenciamento vencido desde 2016 e o condutor também não tinha carteira de habilitação.

Motocicleta foi parada na BR-280, em Rio Negrinho

PRF/Divulgação

Em fevereiro de 2022, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) encontrou uma moto com uma placa adesiva improvisada. O veículo havia sido adquirido em um leilão e não poderia estar circulando.

Motociclista é flagrado com placa adesiva em rodovia de Florianópolis

Já em 2017, um adolescente também trafegava com uma motocicleta com placa adulterada com fita isolante. O caso aconteceu em Blumenau, no Vale do Itajaí e a Guarda Municipal foi acionada depois que o condutor e o carona da moto, de 16 anos, se acidentaram.

Placa teve numeração feita com fita isolante em Blumenau

Guarda Municipal/Divulgação

Vittorio Rienzo