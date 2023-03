Carro cruza canteiro central e capota após motorista desviar de pedestre na Avenida Caramuru em Ribeirão Preto

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (30). Condutor do automóvel não se feriu. Carro cruza e capota na Avenida Caramuru em Ribeirão Preto, SP

Um carro foi parar do outro lado da Avenida Caramuru, na zona sul de Ribeirão Preto (SP), e capotou na manhã desta quinta-feira (30) depois que o motorista desviou de uma pedestre.

O acidente ocorreu por volta das 6h. O condutor do automóvel, que não se feriu, contou à polícia que seguia em direção ao Centro.

Ao passar pelo cruzamento com a Avenida Itatiaia, ele afirma que precisou desviar de uma mulher que atravessava a via e acabou perdendo o controle.

O carro cruzou o canteiro central, capotou e parou do outro lado da Avenida Caramuru, no sentido Centro-bairro.

Uma das faixas chegou a ficar bloqueada. O motorista disse que teve a ajuda de um motociclista para desvirar o carro.

