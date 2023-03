Carro da Prefeitura de Guaraí é guinchado durante blitz da PRF; VÍDEO

Internautas aproveitaram para brincar com a situação nas redes sociais. PRF disse que operação está em andamento e não pode divulgar informações da apreensão. Carro da Prefeitura de Guaraí é guinchado durante blitz da Polícia Rodoviária Federal

Um carro da Prefeitura de Guaraí, na região centro-norte do estado, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma blitz nesta semana. Uma imagem do veículo sendo rebocado pelo guincho circulou nas redes sociais e chamou atenção dos internautas.

O carro foi apreendido na segunda-feira (27) durante uma operação realizada no perímetro urbano da cidade. Procurada pelo g1, a PRF informou que a ação ainda está em andamento e por isso não é possível divulgar informações sobre o caso.

A prefeitura de Guaraí informou que “houve um erro de comunicação entre Detran e Sefaz. Nesta quarta-feira, 29, o equívoco foi solucionado pela Sefaz e o veículo retirado do pátio.”

Nas redes sociais os internautas brincaram com a situação: “Se os novos estão tendo apreensão, é melhor nem sair com aqueles carros que estão caindo aos pedaços”, comentou uma mulher.

“Gostei. Se tá com pendência tem que levar tudo mesmo, pois os veículos de órgãos públicos têm que ser os primeiros a dar exemplo! Não tá fácil pra ninguém”, disse um homem.

Não há informação sobre a irregularidade que levou à apreensão do veículo.

