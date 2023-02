Apesar do susto, ninguém se feriu. Prejuízo estimado é de R$ 20 mil. Carro desgovernado invade loja de artigos para festa em São José dos Campos.

Sueli Viotto/Arquivo pessoal

Um carro desgovernado invadiu uma loja de artigos para festa na manhã desta segunda-feira (6), na zona oeste de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a proprietária da loja, o acidente aconteceu por volta das 10h30, na unidade do bairro Jardim das Indústrias.

A motorista teria contado que passou mal ao manobrar o carro e que por isso acabou perdendo o controle da direção e invadindo o estabelecimento.

Ainda segundo a proprietária, felizmente não havia nenhum cliente ou pedestre em frente ao estabelecimento no momento da colisão. A motorista também não ficou ferida.

A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado na delegacia. A condutora do veículo assumiu o compromisso com a proprietária de arcar com o prejuízo causado pelo acidente, que é estimado em R$ 20 mil.

Carro desgovernado invade loja de artigos para festa em São José dos Campos.

Sueli Viotto/Arquivo pessoal

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa