carro-e-moto-batem-de-frente-na-rio-santos;-motociclista-morreu-na-hora

Um motociclista morreu ao se envolver em um grave acidente com um carro na tarde desta sexta-feira (17) em Angra dos Reis (RJ). Os dois veículos bateram de frente na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do bairro Jacuecanga.

Com o impacto da batida, a moto ficou bastante destruída. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista, de aproximadamente 35 anos, morreu na hora. Ele estava sozinho.

O carro teve o para-brisas e parte da lataria amassados. O motorista, que seguia no sentido São Paulo, não se machucou — ele também estava sozinho no automóvel.

O trânsito no local fluiu em meia pista, no esquema “pare e siga”, por duas horas para os trabalhos de perícia e remoção do corpo. A pista foi totalmente liberada por volta de 16h.

