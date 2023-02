Carro em fuga mata motociclista em avenida de Limeira; dois suspeitos são presos

Acidente ocorreu no Parque Egisto Ragazzo; segundo a GCM, carro é “dublê”. Dois suspeitos foram presos após o acidente em Limeira

Wagner Morente

Uma motociclista morreu após ser atingida por um carro que fugia da Polícia Militar, em Limeira (SP), no início da tarde desta terça-feira (14). A supervisora de vendas Fulvia Mazzini não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso ocorreu na Avenida Carlos Kuntz Busch, no Parque Egisto Ragazzo. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o carro que fugia era roubado e “dublê” – com placas de outro veículo idêntico, mas sem procedência ilegal – e a perseguição era realizada pelo 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep).

O acidente aconteceu em um cruzamento, próximo a um shopping. Segundo o Baep, os responsáveis pelo acidente desobedeceram uma abordagem policial.

Após bater na vítima, segundo a GCM, dois suspeitos foram interceptados e presos nas imediações.

Segundo a Polícia Civil, ambos os presos já tinham passagem pela polícia. O caso está em andamento e os dois detidos foram levado à delegacia de Limeira.

Moto da vítima ficou caída em calçada da via

Gabriela Ferraz/ EPTV

Frente do veículo conduzido pelos suspeitos ficou destruída

Gabriela Ferraz/ EPTV

Local onde ocorreu o acidente foi isolado em Limeira

Wagner Morente

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vito Califano