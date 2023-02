Carro entra no mar para deixar jet-ski em SC, fica preso na água e vídeo viraliza

Cena foi registrada em uma praia de Palhoça, na Grande Florianópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, um guincho foi necessário para tirar o veículo da praia. Carro entra no mar para deixar jet-ski em SC e fica preso na água

Um carro ficou atolado na beira do mar após entrar na água de ré para deixar uma moto aquática na Praia de Cima, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O vídeo do momento em que o veículo fica preso viralizou na web (assista acima).

Ao g1 SC, o Corpo de Bombeiros informou nesta segunda-feira (20) que a ocorrência não foi atendida pela corporação, embora os guarda-vidas tenham acompanhado a situação. O registro ocorreu no sábado (18).

O vídeo mostra que o carro entra até um ponto ideal para deixar a moto aquática, mas para de funcionar e fica preso no mar.

Segundo os bombeiros, para tirar o veículo, o grupo empurrou o carro de dentro da água até a faixa de areia. Em seguida, chamou um guincho, que levou também o jet-ski.

Mais de 40 mil pessoas haviam curtido a publicação, até a tarde desta segunda-feira, em uma das páginas no Instagram que compartilharam o vídeo.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Palhoça, bem como com a Marinha, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

Caso parecido havia acontecido em Porto Belo, no Litoral Norte catarinense, em outubro de 2022. Na ocasião, um carro de luxo ficou atolado na Praia do Centro ao tentar tirar uma moto aquática do mar.

Vittorio Ferla