Carro fica destruído ao se envolver em atropelamento de bovinos na Rodovia Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, em Dracena

Motorista, de 29 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao Pronto-socorro para receber atendimento médico. Carro atropelou bovinos na Rodovia Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, em Dracena (SP)

Um acidente de trânsito envolvendo dois animais bovinos foi registrado na noite desta sexta-feira (3), pela Polícia Militar Rodoviária, no km 8,600 da Rodovia Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, em Dracena (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, um carro atropelou os dois animais que estavam na pista. O motorista, de 29 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao Pronto-socorro da cidade para receber atendimento médico.

A ocorrência foi registrada às 22h30 e as causas do acidente serão apuradas pela polícia.

Os bovinos morreram no local.

O carro ficou destruído em decorrência do choque com os animais.

Vito Califano