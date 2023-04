Carro fica destruído após bater contra carreta na BR-393, em Barra do Piraí

Acidente aconteceu na altura do bairro Matadouro, no km 253. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar das imagens fortes do carro destruído, o motorista, de 36 anos, sofreu apenas ferimentos leves Fusca fica destruído após bater contra carreta na BR-393, em Barra do Piraí

Um carro ficou destruído após bater contra uma carreta na madrugada deste domingo (2) na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu na altura do bairro Matadouro, no km 253, por volta de 4h.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar das imagens fortes do automóvel destruído, o motorista, de 36 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O g1 procurou a unidade médica para atualizar o estado de saúde da vítima, mas não havia obtido retorno até a publicação desta reportagem.

Ainda de acordo com a PRF, estava chovendo no momento da batida. O carro perdeu o controle e acabou colidindo com a carreta que seguia sentido Três Rios.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista da carreta não ficou ferido. O trânsito no local do acidente não foi afetado.

