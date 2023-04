Carro fica destruído após pegar fogo na Grande Natal

Veículo estava estacionado na Rua Senador Georgino Avelino, no bairro Santos Reis, em Parnamirim, quando incêndio começou na manhã deste sábado (1º). Carro pegou fogo em rua do bairro Santos Reis, em Parnamirim, e ficou destruído

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

Um carro pegou fogo nas primeiras horas da manhã deste sábado (1) em uma rua da cidade de Parnamirim, na Grande Natal. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O carro ficou destruído.

O fato aconteceu por volta das 5h na Rua Senador Georgino Avelino, no bairro Santos Reis. O veículo estava estacionado na rua, em frente a uma residência, quando o fogo se espalhou.

Os vizinhos chegaram a chamar o proprietário do carro, mas as chamas já tinham tomado conta do carro. Os bombeiros foram acionados e fizeram o combate ao fogo com o auxílio do caminhão autobomba tanque. As chamas foram controladas, mas o carro ficou destruído pela ação.

O dono do veículo – que preferiu não se identificar – disse que o carro possui seguro e que suspeita que tenha ocorrido uma pane elétrica. Ele contou que é motorista por aplicativo e havia chegado do trabalho por volta das 2h, estacionando o veículo na frente da casa da namorada. O homem registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Plantão de Parnamirim.

O fogo tomou conta do veículo, assustando quem estava na região, e a fumaça também foi intensa, segundo vizinhos.

“O incêndio foi com muita fumaça. Todo mundo desesperado, chorando com medo, com muito medo. Eu fui uma, quase que eu morro, quase que não consigo abrir minha porta com tanta fumaça”, disse a vizinha, a aposentada Primitiva Francisca da Silva.

Fogo atingiu veículo em Parnamirim

“Você vê a hora pegar a casa toda. Cada peça [do carro] voava longe. O fogo estava muito alto, e muita fumaça preta”, completou.

O Corpo de Bombeiros informou que não há relação do incêndio com os ataques criminosos que ocorreram no Rio Grande do Norte nas últimas semanas. Apesar disso, a causa do incêndio não foi confirmada pelas autoridades.

Vizinha contou o que viu quando veículo pegou fogo em Parnamirim

Lucas Cortez/Inter TV Cabugi

