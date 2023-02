Carro fica ilhado durante temporal em Barra Mansa; veja vídeo

Idosa, de 58 anos, e um jovem, de 26, que estavam dentro do veículo, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros sem ferimentos. Carro fica ilhado durante temporal em Barra Mansa

Um carro ficou ilhado durante o temporal que voltou a atingir Barra Mansa (RJ) na noite de sexta-feira (24). Uma idosa, de 58 anos, e um jovem, de 26, que estavam dentro do veículo, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

O caso aconteceu na Rua Lomba de Abreu, sob o viaduto que dá acesso à Via Dutra, no distrito de Floriano. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a água chegou ultrapassar a roda do carro (veja acima).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não se feriram e foram liberadas ainda no local.

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva na cidade chegou a 75 milímetros durante a noite — 20 milímetros a mais do que o esperado para o período.

Foram registradas diversas ocorrências, como deslizamentos de terra, queda de muro e alagamentos de ruas e casas. A Defesa Civil informou está nas ruas da cidade na manhã deste sábado (25).

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre desabrigados ou desalojados.

