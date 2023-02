Carro fica suspenso em córrego após acidente em avenida de Mogi das Cruzes

Veículo teria perdido controle do carro e ficado suspenso, quase caindo em um córrego da Avenida Japão, segundo o Corpo de Bombeiros. O motorista estava sozinho no veículo. Carro fica suspenso após acidente em avenida de Mogi das Cruzes

Um carro ficou suspenso na Avenida Japão, em Mogi das Cruzes, após um acidente de trânsito nesta quinta-feira (9). O caso ocorreu na altura do número 375 da via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo teria perdido o controle e ficado suspenso na estrutura do córrego, quase caindo.

Após acidente, veículo ficou suspenso na estrutura do córrego

Reprodução

Os bombeiros foram direcionados ao local para atender o motorista, que estava sozinho no veículo.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vito Califano