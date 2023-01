Carro furtado em Sandovalina é abandonado sem as quatro rodas no meio de um canavial em Narandiba

Segundo o delegado Cristiano Macedo Engel, que é o responsável pelas investigações, um adolescente, de 17 anos, faturou R$ 200 com a venda das peças do veículo. Carro foi abandonado sem as rodas em canavial em Narandiba (SP)

Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou nesta segunda-feira (30) um carro que havia sido furtado na madrugada da última sexta-feira (27) em Sandovalina (SP).

O veículo tinha sido abandonado sem as quatro rodas no meio de um canavial na zona rural de Narandiba (SP).

As investigações permitiram a descoberta de um dos suspeitos de envolvimento no caso, ou seja, um adolescente, de 17 anos, que levou os policiais ao local onde estava o carro.

O rapaz foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e irá responder em liberdade junto à Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Pirapozinho (SP).

Segundo o delegado Cristiano Macedo Engel, que é o responsável pelas investigações, as diligências prosseguem para identificar possíveis comparsas do adolescente.

Engel salientou ao g1 que o adolescente arrecadou R$ 200 com a venda das rodas do carro.

O veículo foi restituído à vítima do furto.

Carro foi abandonado sem as rodas em canavial em Narandiba (SP)

Polícia Civil

Carro foi abandonado sem as rodas em canavial em Narandiba (SP)

Polícia Civil

Carro foi abandonado sem as rodas em canavial em Narandiba (SP)

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200