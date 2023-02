Carro invade farmácia na Grande Natal após acidente de trânsito

Caso aconteceu no fim da manhã desta terça-feira (14) em Parnamirim. Carro invade farmácia em Parnamirim, na Grande Natal

Um carro se envolveu em um acidente e invadiu uma farmácia localizada no bairro Boa Esperança, em Parnamirim, na Grande Natal, na manhã desta terça-feira (14).

A vidraça na entrada do estabelecimento ficou destruída. Segundo o proprietário da farmácia, o caso aconteceu no fim da manhã.

O empresário ainda afirmou que, no momento do acidente, nenhum funcionário foi atingido. Embora os trabalhadores tenham costume de ficar perto da entrada, ele afirmou que todos estavam nos fundos da loja.

A passageira do veículo passou mal, disse que estava sentido dor na região lombar e foi socorrida pelo Samu. Levada ao Hospital Walfredo Gurgel, ela foi liberada logo em seguida.

De acordo com as testemunhas, o acidente envolveu dois veículos em uma rotatória localizada na frente da farmácia.

Um dos carros não teria respeitado a preferência do outro e causou uma colisão. O motorista ainda perdeu o controle e atingiu a farmácia.

Agentes municipais foram ao local para registrar o acidente e ouvir as versões dos dois motoristas sobre o caso.

