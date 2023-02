Carro parte ao meio em acidente com caminhão e uma pessoa morre no RS

Colisão frontal ocorreu no km 30 da ERS-135, entre Sertão e Getúlio Vargas. Vítima é homem de 40 anos, motorista do carro. Caminhoneiro ficou ferido. Carro é partido ao meio após acidente em Sertão

Um homem de 40 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na ERS-135 entre Sertão e Getúlio Vargas, no Norte do Rio Grande do Sul, na madrugada deste sábado (4). Com o impacto, o automóvel ficou partido ao meio. Veja o vídeo acima.

A vítima, que morreu no local, foi identificada como André Adriano Brasil. O condutor do caminhão ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico.

Mulher morre atropelada na ERS-135

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o carro e o caminhão colidiram frontalmente no km 30 da rodovia. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para a identificação da vítima e a investigação das causas do acidente.

Conforme o CRBM, o trânsito no local permanecia congestionado ao longo das primeiras horas da manhã.

O velório da vítima estava marcado para as 12h, e o enterro para as 17h, no Cemitério Municipal de Sertão.

Na mesma rodovia, a cerca de 23 km do local do atropelamento, uma mulher de 25 anos morreu após ser atropelada. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (3), em Getúlio Vargas.

Carro partido ao meio após acidente na ERS-135, em Sertão

Diego Camargo/Portal Tchê

