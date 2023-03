Carro pega fogo após motorista abastecer em posto de combustível na zona Oeste de Boa Vista

Incêndio aconteceu na manhã desta segunda-feira (6), na avenida Princesa Isabel. Ninguém se feriu. Bombeiros realizam a extinção do inêndio, em Boa Vista.

Reprodução/Instagram/CBMRR

Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira (6) em um posto de combustíveis, na avenida Princesa Isabel, no bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a funcionária do estabelecimento informou que o carro apresentou um vazamento logo após o abastecimento.

Por conta disso, a proprietária do veículo afastou o carro para longe da bomba de combustíveis. Durante a ação, uma explosão foi ouvida e, em seguida, o incêndio começou.

Os agentes utilizaram extintores de incêndio para conter as chamas. Além do veículo, o forro de PVC do posto também foi danificado. As causas do incêndio serão levantadas pelos peritos, conforme os Bombeiros.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Ferla