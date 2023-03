Carro pega fogo durante passeio nas dunas de Galinhos; veja vídeo

Havia quatro pessoas dentro do veículo, mas todas conseguiram sair antes das chamas se alastrarem e ninguém ficou ferido. Caso aconteceu neste domingo (12). Carro pegou fogo em duna no município de Galinhos, no RN

Um carro 4×4 pegou fogo durante um passeio em cima das dunas no município de Galinhos, no litoral do Rio Grande do Norte. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (12) e ninguém ficou ferido.

O veículo estava numa região conhecida como Duna do Capim, quando o motorista percebeu o fogo começar. As quatro pessoas que estavam no carro – todos da mesma família – conseguiram sair rapidamente do veículo antes das chamas se alastrarem.

Segundo a Polícia Militar, os bugueiros que passavam pelo local tentaram combater as chamas, mas ela tomou conta rapidamente do veículo, que ficou destruído.

A família que estava no carro saiu da cidade de Caiçara do Norte em direção a Galinhos, quando ocorreu o acidente.

A PM chegou a ser acionada para ajudar no combate às chamas, mas quando chegou ao local o carro já estava destruído. O proprietário informou aos policiais que o veículo tem seguro, mas não sabe o que provocou o incêndio.

