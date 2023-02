Ninguém ficou ferido. O incidente aconteceu na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Carro pega fogo e mobiliza bombeiros em Campos do Jordão.

Eduardo Yamada/Vanguarda Repórter

Um carro ficou em chamas na tarde desta sexta-feira (17), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos do Jordão (SP). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 13h, no km 33 da via. O fogo foi contido e o local deixado em segurança pelas equipes.

O motorista do veículo conseguiu sair sem ferimentos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Divulgação/Corpo de Bombeiros

