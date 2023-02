Carro pega fogo em avenida de Macaé; motorista, esposa e filho escapam ilesos

Incidente ocorreu na avenida José de Aguiar Franco, no bairro Costa do Sol, nesta terça-feira (21). Família conseguiu sair do carro sem ferimentos em Macaé

Andreia Freitas/g1

Um carro pegou fogo na avenida José de Aguiar Franco, no bairro Costa do Sol, em Macaé, no Norte Fluminense, na tarde desta terça-feira (21), ainda por motivos desconhecidos.

O proprietário do veículo, o pastor Paulo Pimentel, contou ao g1 que o carro começou a pegar fogo sozinho e ele não conseguiu conter o incêndio. No veículo, também estavam a esposa e o filho dele.

“Estava vindo com a minha família, ir à praia um pouquinho, quando começou a sair uma fumaça dentro do carro. Nós saímos do carro. O carro começou a pegar fogo do nada. Ninguém entendeu nada. Ele estava parado uns cinco minutos pegando fogo, de repente começou a andar sozinho pegando fogo. Um susto, a gente tá tremendo até agora. Isso aí é providência do senhor. O carro vira lixo. O importante é a nossa vida”, comentou Paulo.

Ficou foi destruído pelo fogo em Macaé, mas família não se feriu

Andreia Freitas/g1

Paulo explicou que comprou o carro de uma amiga e que o veículo estava no tempo há pelo menos dois anos. Ninguém ficou ferido e não houve danos a terceiros.

Segundo os bombeiros que estavam no local, a falta de manutenção e o calor ajudam a causar este tipo de incidente. O carro ficou totalmente destruído e não estava segurado.

Vittorio Rienzo