Carro pega fogo em rotatória no Centro de Boa Vista

Caso aconteceu na rotatória da avenida João Pereira de Melo. Chamas foram controladas por passageiros de outro veículo, que transportava extintores de incêndio. Ninguém se feriu. O motorista foi avisado por outra pessoa que o carro estava pegando fogo.

Rayane Lima/g1 RR

Um carro pegou fogo na rotatória da avenida João Pereira de Melo, no Centro de Boa Vista, na manhã dessa quarta-feira (8). Ninguém ficou ferido.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o carro trafegava pela rotatória quando o motorista foi avisado por outra pessoa que o veículo estava pegando fogo.

Atrás dele, um outro carro transportava alguns extintores de incêndio para recarga e os passageiros ajudaram a controlar as chamas. Quando os bombeiros chegaram no local, a situação já estava sob controle.

Os bombeiros desligaram os cabos da bateria do carro e o perito de incêndio foi acionado para coletar informações.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vittorio Rienzo