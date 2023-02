carro-pega-fogo-na-zona-sul-de-aracaju

O veículo incendiou após bater em um poste da via. O veículo incendiou após bater em um poste

TV Sergipe/Reprodução

Um incêndio foi registrado em um carro na Avenida José Vicente de Almeida, no Bairro Aruana, Zona Sul de Aracaju, no fim da noite desta terça-feira (7), de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar. Não houve vítimas.

O veículo incendiou após bater em um poste da via, mas, segundo a Energisa, não houve danos, nem falha na rede da região.

O fogo foi controlado pelos bombeiros.

valipomponi