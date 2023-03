Carro perde controle, bate contra defensa metálica e homem acaba preso com 115 kg de maconha, em Álvares Machado

Ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (9), no km 576,200, da Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Homem é preso por tráfico de droga na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Álvares Machado (SP)

Um homem, de 44 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quinta-feira (9), por tráfico de droga, no km 576,200 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Álvares Machado (SP).

Conforme a Polícia Rodoviária, uma viatura deu ordem de parada para um carro com placas de São Paulo (SP), no município de Presidente Bernardes (SP), porém ele fugiu em alta velocidade pela via.

Já no município de Álvares Machado, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica da rodovia. No interior do carro, os policiais localizaram 124 tabletes de maconha, que totalizaram 115,600 kg.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de droga e encaminhado para a Polícia Federal, em Presidente Prudente. O carro e o entorpecente foram apreendidos e o envolvido permaneceu à disposição da Justiça.

