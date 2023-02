Carro que caiu em cratera e matou família em Araraquara é retirado do local após quase 2 meses

Empresa responsável pela obra na Avenida 36 fez retirada de veículo na sexta-feira (24). Tragédia deixou seis mortos em dezembro do ano passado. Carro ‘engolido’ por cratera em Araraquara é retirado do local do acidente

Arquivo pessoal

O carro ‘engolido’ por uma cratera em um acidente que matou seis pessoas da mesma família em Araraquara (SP) foi retirado do local na sexta-feira (24) quase dois meses após a tragédia.

O veículo modelo Hyndai HB20 caiu na cratera que se abriu na Avenida Padre Francisco Salles Coulturato (Avenida 36) durante as fortes chuvas em dezembro do ano passado.

Quase dois meses depois, após articulação da Secretaria de Meio Ambiente, a empresa responsável pelas obras de recuperação da avenida fez a retirada. O veículo foi levado para um pátio particular para depois ser recolhido pela seguradora.

Arquivo pessoal

O acidente

O acidente aconteceu na noite de 28 de dezembro. O veículo em que a família estava desapareceu no Ribeirão das Cruzes (veja quem são as 6 vítimas).

Os bombeiros deram início às buscas e cinco corpos foram encontrados na quinta-feira.

Uma menina de 10 anos ficou desaparecida por 9 dias e o corpo dela foi encontrado no dia 6 de janeiro. A prefeitura decretou luto oficial.

Seis pessoas de uma mesma família estavam em carro que foi engolido por cratera em Araraquara. Cinco corpos foram encontrados, uma menina de 10 anos segue desaparecida

Reprodução redes sociais

Obras

As obras para recuperação da Avenida 36 estão em estágio avançado e devem ser entregues no prazo de 180 dias após a tragédia.

No dia 31 de janeiro deste ano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL), assinou as ordens de serviço para obras de R$ 5,5 milhões de duas áreas atingidas pela chuva de dezembro em Araraquara.

Cratera ‘engoliu’ carro em Araraquara (SP) e deixou cinco mortos

Fábio de Souza/EPTV

Na Avenida 36, serão investidos R$ 4,8 milhões para reconstrução do asfalto e das galerias de águas pluviais no córrego Ribeirão das Cruzes, que passa por baixo da avenida.

Outros R$ 680 mil serão para construir um muro de contenção na Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, no Parque São Paulo.

O governo federal já havia autorizado repasse de R$ 4,2 milhões. Apesar disso, o prefeito Edinho Silva (PT) disse que o município precisaria de R$ 50 milhões para recuperar a cidade.

Chuvas

Asfalto foi danificado por chuva em Araraquara. Muro de condomínio na mesma rua caiu.

A cidadeon/Araraquara

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), São Carlos e Araraquara foram as cidades que mais receberam chuva em todo o país, em 28 de dezembro.

São Carlos (SP) ficou em primeiro lugar na lista divulgada pelo Centro com 227 milímetros em 24h, enquanto Araraquara teve 195 mm. Segundo a Defesa Civil de Araraquara foi a maior precipitação na cidade, desde que começaram as medições.

A alta precipitação causou alagamentos e muitos prejuízos em vários pontos das duas cidades. Em São Carlos, uma mulher morreu, após cair na rua e ser arrastada pela enxurrada.

Cratera aberta na Avenida 36, em Araraquara, na quinta de manhã (29) e na sexta de manhã (30)

Redes sociais/EPTV

Vittorio Ferla