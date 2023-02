Carro quebrado, pneus furados: motoristas encaram riscos e prejuízos ao passar por rua com dezenas de crateras em Monte Mor

Problema, que impressiona, ocorre na Rua São Judas Tadeu, no Parque Residencial São Clemente. Prefeitura programa reparos para entre esta sexta (3) e segunda-feira (6). Moradores do bairro São Clemente, em Monte Mor, reclamam de buracos nas ruas

Passar de carro pelo bairro Parque Residencial São Clemente, em Monte Mor (SP), virou um verdadeiro desafio e risco aos motoristas. Isso porque, após as fortes chuvas dos últimos dias, a Rua São Judas Tadeu ficou tomada por dezenas de crateras no asfalto, que cedeu.

A EPTV, afiliada da TV Globo, esteve no trecho nesta quinta-feira (2) e verificou que os buracos maiores chegam a um metro de profundidade.

O comerciante Reinaldo da Silva relata que o carro em que conduzia caiu em uma das crateras e quebrou.

“Caí no buraco. Vinha vindo, brequei em cima, caí bem nessa valeta, e quebrou a suspensão [do carro]. E agora, quem paga o prejuízo? Eles vêm aqui, jogam meia dúzia de entulho, e a chuva não segura entulho”, diz.

Já o lider operacional Everton Novaes alerta para o risco de furar os pneus e de acidentes por causa da necessidade de desviar dos buracos.

“Tem que passar com cuidado, porque, principalmente os pneus, olha o tamanho das pedras, daí acaba furando os pneus e tendo um prejuízo maior ainda, daí tem que passar bem com cautela. Risco de acidente, porque a gente passa pela contramão, tem que fazer zigue-zague.”

O que diz a prefeitura?

Procurada, a Secretaria de Planejamento e Obras de Monte Mor informou que tem trabalhado junto ao governo estadual para obter recursos para a recuperação das áreas afetadas.

A pasta garantiu, também, que o trecho citado na reportagem passará por reparos entre esta sexta (3) e segunda-feira (6).

“Frisa ainda que os reparos são necessários em vários bairros do município e estão seguindo um cronograma definido pela secretaria de Planejamento e Obras de Monte Mor”, complementou.

Vittorio Ferla