Carro roubado há 10 anos é recuperado durante operação no RS, diz PRF

Casal de uruguaios que estava no veículo não soube explicar a procedência do carro e foi preso. Carro roubado há 10 anos é recuperado em Quaraí

Um carro roubado em dezembro de 2012 em Soledade, na Região Norte do Rio Grande do Sul, foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (31), em Quaraí, na Fronteira Oeste.

Segundo a PRF, durante uma abordagem em Quaraí, um casal de uruguaios que estava no veículo não soube explicar a procedência do carro. O homem de 51 anos, e a mulher, de 36, foram conduzidos à Polícia Civil.

A localização foi possível durante uma ação de combate ao crime que envolveu a PRF, Polícia Civil e agentes de trânsito da cidade.

O veículo foi apreendido e deve ser devolvido ao proprietário após os trâmites legais.

Localização foi possível durante uma ação de combate ao crime que envolveu a PRF, Polícia Civil e agentes de trânsito da cidade.

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano