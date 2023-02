Acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do km 241. Segundo a CCR, vítimas foram atendidas e liberadas no local. Carro sai da pista e cai em córrego na Via Dutra, em Piraí

Um carro saiu da pista e caiu em um córrego na manhã deste domingo (19) na Via Dutra, em Piraí (RJ). O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do km 241.

Segundo a CCR, concessionária que administra a rodovia, ao sair da estrada, o veículo acabou caindo em uma ribanceira e capotou dentro do córrego.

As vítimas foram um homem e uma mulher. Eles passaram por atendimento médico no local e foram liberados em seguida.

Como o veículo saiu da pista, o trânsito não foi afetado em nenhum momento.

