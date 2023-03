Carro tenta passar por passarela de pedestres, quebra estrutura e cai em rio em São Sebastião, SP

Ninguém ficou ferido, mas prefeito afirmou que os envolvidos no acidente serão responsabilizados judicialmente Carro quebrou estrutura da passarela e caiu no Rio Juquehy

Um carro caiu em um rio no bairro Juquehy, costa sul de São Sebastião (SP), na madrugada deste domingo (12) após tentar passar por uma passarela de pedestres. As informações foram inicialmente divulgadas pelo prefeito do município, Felipe Augusto (PSDB).

De acordo com o prefeito, o carro tentou cruzar a ponte, no entanto, como a passarela é estreita e voltada somente para a passagem de pedestres, o carro perdeu o controle, quebrou parte da estrutura da ponte e caiu no Rio Juquehy.

Ainda não se sabe o motivo da tentativa de passagem do carro pelo local. O prefeito de São Sebastião afirmou que, apesar de ninguém ficar ferido, os envolvidos pelo acidente serão responsabilizados judicialmente pelo ato.

