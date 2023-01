Carro vai parar em barranco de rodovia após ser arremessado por outro veículo para fora da pista em Indaiatuba

Passageiro de um dos automóveis sofreu ferimentos leves. Motorista que provocou colisão se recusou a fazer o teste do etilômetro, segundo a Polícia Rodoviária. Um carro colidiu contra um barranco às margens da Rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), em Indaiatuba (SP), após ser atingido na traseira por outro veículo na manhã deste sábado (28).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um veículo Fiat Strada transitava em direção a Salto (SP) quando colidiu na traseira de um Kia K2400, que foi arremessado para fora da pista e se chocou contra o barranco. O acidente ocorreu por volta das 6h10, na altura do Km 52+800.

A corporação informou que o passageiro do carro atingido teve ferimentos leves e foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Indaiatuba.

O motorista do Fiat se recusou a realizar o teste do etilômetro. Já o condutor do Kia realizou o teste, que deu negativo.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o automóvel Kia estava com o licenciamento vencido e, por isso, foi removido ao pátio.

O acidente não causou reflexos no trânsito.

Vittorio Rienzo