carros-colidem-de-frente-em-acidente-na-br-364-entre-pimenta-bueno-e-cacoal,-ro

Vítimas foram socorridas com ferimentos leves. Caso aconteceu no distrito de Itaporanga. Dois carros colidem de frente na BR-364 entre Cacoal e Pimenta Bueno

Dois carros colidiram de frente em um acidente registrado na BR-364, entre Cacoal e Pimenta Bueno (RO), no último final de semana. Um dos veículos chegou a sair da pista com a colisão. Ninguém se feriu gravemente.

O caso aconteceu próximo ao distrito de Itaporanga, distante cerca de 4 km de Pimenta Bueno. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida foi a causa do acidente.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu as vítimas até o Hospital Ana Neta. Apesar da força do impacto entre os carros, os integrantes dos veículos tiveram apenas ferimentos leves.

Uma operação é realizada pela PRF durante o período de Carnaval para fiscalizar as rodovias federais do estado, aumentar a segurança e evitar acidentes. As ações serão realizadas até a Quarta-feira de Cinzas, 22 de fevereiro.

Vito Califano