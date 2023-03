Um caminhão do Semae e caminhonete da Prefeitura foram flagrados em trecho de ciclofaixa na Avenida Miguel Gemma. Segundo a prefeitura, a autarquia adotará as medidas cabíveis para evitar que situações desse tipo aconteçam novamente. Carros oficiais são flagrados parados em trechos de ciclovias de Mogi das Cruzes

Parar o carro em ciclovia ou ciclofaixa é considerada infração grave desde de 2021, depois de uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. A multa gira em torno de R$ 200. Em Mogi das Cruzes, veículos oficiais não têm dado bons exemplos.

Um caminhão do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) foi flagrado na frente de uma oficina mecânica na Avenida Miguel Gema, na altura do bairro do Socorro.

Caminhão do Semae foi flagrado ocupando parte da ciclovia em Mogi das Cruzes

Essa caminhonete, também da Prefeitura de Mogi, foi registrada no mesmo lugar. As fotos foram feitas em dias diferentes, segundo a ciclista Cristine Silva que passa por ali quase todos os dias.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disse que essa oficina é credenciada para manutenção de pneus em veículos do Semae e, por causa do tamanho do caminhão, não foi possível colocá-lo dentro do estabelecimento.

Veículo da Prefeitura de Mogi das Cruzes também estava estacionado na ciclovia

A administração do município ainda reforçou que os veículos não podem estar estacionados sobre calçadas ou ciclovias, mas no caso dos carros oficiais existe exceção caso as equipes estejam prestando serviços de atendimento à população. Segundo a prefeitura, a autarquia adotará as medidas cabíveis para evitar que situações desse tipo aconteçam novamente.

