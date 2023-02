Carteira é assaltada durante entrega e criminoso foge com encomendas em Natal

Caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (15) no conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul. Carteira foi assaltada durante entrega no conjunto Cidade Satélite, na Zona Sul de Natal.

Francielly Medeiros/Inter TV Cabugi

Uma carteira, funcionária dos Correios, foi assaltada na manhã desta quarta-feira (15) enquanto trabalhava em Natal. O criminoso fugiu do local levando encomendas que seria entregues pela servidora.

O caso aconteceu por volta das 10h30 na rua Maçaranduba, no conjunto Cidade Satélite, Zona Sul da capital potiguar.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela parou o carro dos Correios para entregar uma encomenda em uma residência, quando foi abordada por um homem que passava pelo local de moto e sacou uma arma.

Ele anunciou um assalto e fugiu do local levando cerca de 10 caixas de encomendas. Com medo, a mulher se abrigou na avenida Xavantes, onde acionou a empresa e a polícia.

Militares do 9º Batalhão da PM foram até o local, colheram informações e iniciaram uma busca pelo suspeito.

Segundo outra vítima de assalto que aconteceu no mesmo bairro, o mesmo criminoso teria realizado outros crimes ao longo da manhã na mesma região. A mulher relatou que foi abordada por um homem em uma moto e que também portava caixas de encomendas.

Vittorio Ferla