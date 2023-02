Carteiro é forçado a arrancar uniforme e ficar dentro de carro dos Correios durante assalto no litoral de SP; VÍDEO

Crime aconteceu na Praia Grande (SP). Agência dos Correios onde vítima trabalha informou a Polícia Militar (PM) que faria o levantamento das cargas roubadas. Ninguém foi preso. Bandidos rendem carteiro e roubam mercadorias e até uniforme dele no litoral de SP

Dois homens assaltaram um carteiro, roubaram mercadorias que seriam entregues pelos Correios e ainda levaram o uniforme do profissional, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas imagens, obtidas pelo g1 nesta terça-feira (28), é possível ver que a vítima foi coagida a tirar a própria camiseta, entregá-la aos criminosos e ficar dentro do carro durante a fuga deles. Ninguém foi preso.

O crime aconteceu na Rua Amin Andraus, no bairro Vila Caiçara, por volta das 12h40 da última segunda-feira (27). Nas imagens, o carteiro aparece entregando uma encomenda a um morador de um prédio.

Os bandidos surgem na sequência, um pedalando uma bicicleta e o outro a pé, enquanto a vítima voltava para o carro. Os homens retiraram o profissional do veículo à força e o obrigam a abrir as portas traseiras do automóvel, onde ficam armazenadas as entregas.

Enquanto um dos criminosos entrou no compartimento traseiro do carro, o outro fez com que o carteiro tirasse a própria camiseta – o uniforme dos Correios – e entregasse para ele.

Reprodução

Por fim, os bandidos seguiram para lados opostos da rua, cada um carregando uma grande quantidade de pacotes, enquanto a vítima foi mantida dentro do veículo. Depois que os criminosos foram embora, o carteiro conseguiu sair do carro.

Segundo a Polícia Militar (PM), que foi acionada pelo próprio carteiro, os bandidos disseram à vítima que estavam armados. Uma viatura também foi até a agência dos Correios, onde o carteiro trabalha no município.

Os Correios informaram à PM que farão o levantamento das cargas roubadas e, depois, irão registrar um boletim de ocorrência (BO) em uma delegacia da cidade.

Em nota, o Correios disse que o empregado, apesar da coação e das ameaças sofridas, não sofreu ferimentos e segue recebendo a atenção necessária. A estatal prossegue colaborando com as investigações, que estão sendo conduzidas pelas autoridades competentes.

Por ser assunto relacionado à segurança, e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, os Correios não divulgam detalhes sobre o assunto. A estatal orienta os clientes da região a acompanhem o rastreamento dos objetos postais pelo site ou app Correios.

A empresa reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados.

O g1 procurou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), mas não recebeu uma resposta.

