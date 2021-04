Cartocciate siciliane con wurstel | Sfiziosi e gustosi

Cartocciate siciliane con wurstel ricettasprint

Oggi vi presentiamo un finger food tipico nostrano appetitoso e invitante. Stiamo parlando delle Cartocciate siciliane con wurstel. Semplici e invitanti, questi panini farciti con il wurstel sono morbidi e golosi. Fin dal primo morso, sentirete il sapore del pomodoro e della carne fondersi con il morbido pane reso ancora più morbido dalla presenza nel suo impasto del latte.

Potrebbe piacerti anche: Risotto gamberetti e fagiolini al profumo di limone | Facile e raffinato

Potrebbe piacerti anche: Torta pie di patate ripiena di prosciutto e formaggio | Irresistibile

Dosi per: 20 porzioni

Realizzato in: 3 h

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 15 minuti

Strumenti

una padella

un mattarello

una ciotola

Ingredienti

per la pasta

500 g di farina 0

mezza butsina di lievito di birra secco ( oppure 12 g di lievito fresco)

100 g di strutto

28 g di sale

500 g di farina di semola rimacinata

680 g di latte ( in alternativa potete usare acqua)

50 g di zucchero

per la farcitura

400 ml di mozzarella (o altro formaggio a pasta morbida)

olio extravergine di olive q.b.

20 wurstel

sale fino q.b.

800 g di polpa di pomodoro

per la finitura

1 uovo

latte q.b.

semi di sesamo (facoltativo)

Cartocciate siciliane con wurstel, procedimento

Versate la farina in una ciotola e dateli la forma di una fontana. Unite il lievito sciolto in acqua con il resto degli ingredienti e lavorate il tutto per 10 minuti. Lasciate lievitare l’impasto in una ciotola per 10 minuti e lavoratelo per altri 10 minuti. Mettete l’impasto pirlato in una ciotola infarinata e lasciatelo riposare in forno spento con luce accesa per 2 h, o fino al raddoppio del suo volume.

Cartocciate siciliane con wurstel ricettasprint

Potrebbe piacerti anche: Crostata amaretto e panna | Il sapore del liquore, la delicatezza della panna

Potrebbe piacerti anche: Lingue di suocera pomodoro e scamorza e salsiccia | veloci e semplici

Nel frattempo, scaldate la passata di pomodoro in una padella per circa 30 minuti. Aggiustatela di sale e conditela con un filo di olio a crudo al termine della cottura. Trascorsi i minuti necessari, formate 12 palline di impasto e fatele riposare in forno con luce accesa per 10 minuti. Stendete ogni pallina lievitate e spennellate la sfoglia lunga e non troppo sottile con il sugo. Aggiungete qualche tocchetto di formaggio e avvolgete il tutto intorno al wurstel. Spennellate i fagottini con una soluzione di latte e uovo e decorateli con dei semi di sesamo (facoltativo). Infornate a 180° per 15 minuti, o fino a doratura. Ultimata la cottura, sfornate e servite caldi.

Cartocciate siciliane con wurstel ricettasprint

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram. Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.