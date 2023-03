Cartões de ônibus antigos continuam valendo, com sete pontos de recarga em Palmas; confira

Bilhetes novos podem ser emitidos na Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Ônibus seguem gratuitos até segunda-feira (6). Recargas de cartões de ônibus já estão disponíveis

Usuários do transporte público de Palmas podem fazer a recarga do bilhete eletrônico a partir desta quinta-feira (2). Os cartões antigos ainda estão valendo, mas quem quiser fazer um novo cartão, deve procurar a Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (antigo Seturb) para a emissão do novo bilhete. O cadastro pode ser feito de segunda a sexta-feira, de 8h às 16h.

A prefeitura realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2), em que anunciou a gratuidade das passagens nos finais de semana e feriados. Pessoas com mais de 60 anos também não pagarão mais pelo transporte. As passagens seguem gratuitas para toda a população até a próxima segunda-feira, 6 de março.

Confira os locais e horários de recarga do bilhete eletrônico.

Locais de recarga:

Estação Apinajé, Av. Teotônio Segurado, ACSU – NO 10,

Estação Xambioá, Av. Teotônio Segurado, ACSU SO-60, Qd. 602 Sul, Plano Diretor Sul

Estação Krahô, Av. Teotônio Segurado, ACSU SO-120, Qd. 1201 sul, Plano Diretor Sul

Estação Javaé, Av. Tocantins Qd. 19, Taquaralto, Plano Diretor Sul

Estação Xerente, Av. I, APM 13, Aureny III, Plano Diretor Sul

Estação Karajás, Aureny I, S/N, Qd. NW Lote 10.

Superintendência do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SUBE) – antigo SETURB – Av. LO 01, Qd. 104 sul, conjunto 04, Lote 22, Plano Diretor Sul.

Horários de funcionamento

Estações:

Segunda a Sexta: 6h às 20h

Sábado e domingo: 7h às 12h

SUBE:

Segunda a sexta: 8h às 16h

Outras novidades

A prefeitura ainda anunciou a instalação de câmeras de segurança dentro dos veículos e nas estações, com transmissão em tempo real monitorada pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP). Os ônibus também contarão com rede wi-fi gratuita para os usuários, a ser instalada dentro de 90 a 100 dias.

Além disso, a prefeitura também confirmou a contratação de novos carros e a construção de novos abrigos de pontos de ônibus. A previsão é que 250 veículos circulem pela capital.

