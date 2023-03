Casa Branca faz vacinação contra febre amarela na zona rural

Agentes de saúde realizam a imunização até sexta-feira (3), das 7h30 às 13h. Prefeitura de Casa Branca vacina moradores da zona rural contra febre amarela

A Prefeitura de Casa Branca (SP) realiza, até a sexta-feira (3), a vacinação da população residente nos distritos de Venda Branca e Lagoa Branca, zona rural do munícipio.

Agentes de saúde percorrem chácaras, sítios e fazendas para aumentar a cobertura vacinal contra a doença, das 7h30 às 13h.

Em janeiro, Vargem Grande do Sul (SP), cidade vizinha de Casa Branca, registrou o primeiro caso de febre amarela do Estado de São Paulo desde 2020. O paciente era um idoso de 73 anos, morador de zona rural.

A vacinação ocorre de porta em porta. Estão sendo vacinados adultos, adolescentes e crianças acima de cinco anos que não tenham doses da vacina, bebês de seis a oito meses e gestantes puérperas sob orientação médica.

Apesar da vacinação na área rural do município, a imunização ocorre normalmente em todas as Unidades de Saúde da cidade.

A infecção da febre amarela se dá por meio de mosquitos silvestres, como o Aedes aegypti, que vivem em zona de mata e não habitam o ambiente urbano das cidades. Não há transmissão de pessoa para pessoa.

