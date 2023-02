Casa da Cultura faz exposição sobre história da ‘Banda do Vai Quem Quer’ em Porto Velho

Estão disponíveis acervos fotográfico, jornalístico e histórico sobre os mais de 40 anos do bloco de Carnaval. Exposição ‘O Maior Bloco Carnavalesco da Amazônia’ em Porto Velho

Além da folia nas ruas de Porto Velho, a população pode ter acesso à Banda do Vai Quem Quer na Casa da Cultura Ivan Marrocos. No local acontece a exposição artística “O Maior Bloco Carnavalesco da Amazônia”. Ela segue aberta até 28 de fevereiro.

A Casa de Cultura está localizada na avenida Carlos Gomes, bairro Caiari, na área central da capital e fica aberta de segunda a sexta, das 8h às 17h30 e aos sábados, das 9h às 14h — mas fique atento, pois os dias com pontos facultativos podem alterar os horários de funcionamento.

A Banda do Vai Quem Quer é patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado de Rondônia e sai às ruas da capital no sábado de Carnaval há mais de 40 anos.

Exposição 'O Maior Bloco Carnavalesco da Amazônia' em Porto Velho

A exposição conta com mais de 24 fotos históricas das várias edições da banda, abadás tradicionais do evento, além de 20 artigos jornalísticos da imprensa rondoniense que noticiaram o evento desde a década de 1990.

Também está exposto um boneco do presidente fundador do bloco carnavalesco, Manoel Mendonça, conhecido como “Manelão”.

