casa-de-dois-andares-pega-fogo-em-volta-redonda

Incêndio aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no bairro São Luís. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Casa pega fogo em Volta Redonda.

Uma casa de dois andares pegou fogo no fim da madrugada desta sexta-feira (10) em Volta Redonda (RJ). O incêndio aconteceu na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, próximo ao Detran-RJ, no bairro São Luís.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os moradores não estavam dentro da residência no momento em que o fogo começou, portanto, ninguém ficou ferido.

Depois que o incêndio foi controlado, um trabalho de rescaldo foi realizado para apagar todos os focos remanescentes que poderiam reacender as chamas.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o que poderia ter causado o incêndio.

