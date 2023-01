Casa de Saúde que atende Yanomami doentes recebe leite e medicamentos em Boa Vista

Foram entregues 16 mil latas de leite doados pelo Amazonas e 203 mil medicamentos doados pelo estado de Roraima. Povo Yanomami enfrenta grave crise sanitária. Composto lácteo pode minimizar os sintomas da desnutrição

Fernando Oliveira/Secom/Divulgação

Um carregamento de medicamentos e composto lácteo nutricional foi entregue nessa quinta-feira (26) na Casa de Saúde Indígena (Casai), onde Yanomami doentes, entre adultos e crianças, são atendidos.

Ao todo, foram doados mais de 16 mil latas de composto nutricional, que é um tipo de leite, usado no tratamento de combate à desnutrição infantil e adulta, além de mais de 203 mil unidades de medicamentos.

Suprimentos foram enviados à Casai em caminhões

Fernando Oliveira/Secom/Divulgação

A entrega ocorre me meio à grave crise sanitária no povo Yanomami, que sofre com casos de desnutrição severa entre crianças e adultos, além de malária e outras doenças. Maior Terra Indígena do país, o território está no centro do debate nacional após dezenas de denúncias revelarem o abandono do governo e avanço do garimpo ilegal nas comunidades.

Entre os remédios doados estão antibióticos, antitérmicos, soro fisiológico, inflamatórios e anti-hipertensivos.

Todo o material foi entregue na Casai pela Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde (Sesau). Os medicamentos foram doados pelo governo do estado e o leite pelo governo do Amazonas.

A Casai é uma unidade que recebe indígenas em tratamento de saúde. O local enfrenta superlotação de indígenas Yanomami, com o dobro da capacidade. No último dia 21, o presidente Lula (PT) esteve no local e classificou a situação como desumana.

Nesta sexta-feira (27), começou a funcionar o Hospital de Campanha montado nas dependências da Casai. A unidade vai funcionar para atender casos de emergência que chegarem a capital Boa Vista. De lá, após serem estabilizados, os indígenas serão levados a hospitais de referência, caso haja necessidade.

Composto lácteo nutricional é utilizado no combate à anemia em crianças

Fernando Oliveira/Secom/Divulgação

Apoio Logístico

Além da entrega dos medicamentos e composto lácteo, o governo afirma que vai ajudar no apoio logístico da campanha “Favelas com Yanomamis”, promovida pela Central Única das Favelas (Cufa) e Frente Nacional Antirracista.

A campanha visa arrecadar R$ 3 milhões em doações para levar alimento às famílias indígenas Yanomami em Roraima. O apoio da logística será ofertado pelo governo por meio da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes).

Segundo Preto Zezé, presidente da Cufa, mais de 15 toneladas de alimentos foram arrecadados e serão enviados ao território indígena nos próximos dias. A expectativa é de que mais 40 toneladas de alimentos sejam doados por outros estados para montagem e envio de cestas específicas, de acordo com a necessidade nutricional das pessoas que sofrem com a desnutrição.

Cufa e FNA pediram contribuição da sociedade civil e de empresas parceiras na missão que apoia o povo Yanomami.

Fernando Oliveira/Secom/Divulgação

Vittorio Rienzo