Casa desaba após chuvas em Macaíba: ‘Não tenho mais nada’, diz moradora

Mãe e filho que moram no local não se feriram. Após o desabamento, os dois foram abrigados por vizinhos. Mãe e filho foram abrigados na casa de vizinho

Vinícius Marinho

Uma casa desabou na comunidade Canabrava, município de Macaíba, distante cerca de 30 quilômetros de Natal. O caso aconteceu durante a chuva registrada no local, por volta das 15h, desta quinta-feira (30). Apesar do susto, ninguém se feriu.

Na casa moravam Ionilda Alves de Lima e o filho dela, Anderson, de 33 anos, que é cadeirante. Ionilda contou que ouviu estalos na estrutura poucos minutos antes do desabamento. “Tirei meu filho e ainda deu tempo tirar alguns objetos, como a geladeira. Quando eu olhei pra trás já vi a casa caindo. Chorei muito. Não tenho mais nada”, disse.

Com o desabamento do imóvel, a família ficou sem moradia e foi abrigada em uma residência cedida por vizinhos.

Mãe e filho moravam no local há cinco anos e o único recurso financeiro que detêm para as despesas da família é o benefício do INSS destinado ao filho.

Ionilda lembra que havia construído o imóvel com doações e não sabe como vai reconstruir a casa. “Não sei como recomeçar. Quem puder me ajudar, agradeço. O pouco que vier será abençoado”, disse.

valipomponi