Temporal também alagou ruas e provocou quedas de árvores. Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 33,8 milímetros nos primeiros 20 minutos. Casa desaba após forte chuva em Barra Mansa

Um temporal atingiu Barra Mansa (RJ) na tarde desta terça-feira (7) e provocou transtornos no município. O volume de chuva registrado foi de 33,8 milímetros nos primeiros 20 minutos.

Segundo a Defesa Civil, uma casa desabou e foi interditada na localidade conhecida como Fazenda do Carrapato, no bairro Siderlândia. Ninguém ficou ferido. O morador da residência, um homem de 50 anos, foi acolhido na casa do filho.

Diversas ruas registraram pontos de alagamentos e enxurradas. Os bairros mais atingidos foram Cotiara, Ano Bom, Centro, Colônia e o distrito de Floriano.

O temporal ainda provocou duas quedas de árvores nos bairros Vila Coringa e São Luiz. Equipes da prefeitura seguiam nas ruas fazendo as limpezas e desobstrução das estradas na tarde desta terça.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3028-9370.

