Casa desaba e deixa feridos durante tempestade em Poá

Uma casa desabou durante a tempestade deste domingo (29) em Poá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi na Avenida Capitão Pedro Esperidão Hoffer. Duas pessoas estavam no imóvel e foram atingidas. Por volta das 18h, equipes ainda trabalhavam no local.

As vitimas foram retiradas dos escombros pelos próprios vizinhos, que prestaram os primeiros socorros. Depois, com a chegada das equipes de resgate foram levadas ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

O g1 pediu o estado de saúde das vítimas para a Secretaria Estadual de Saúde que informou que por causa da Lei de Proteção de Dados só pode passar as informações para a família.

Casa desabou em Poá por conta de tempestade de domingo

João Belarmino/ TV Diário

No entanto, a família de Gabriela Almeida disse à reportagem que ela fraturou duas vértebras e lesionou uma outra. Segundo a família, a vítima também teve fratura exposta no tornozelo e passou por cirurgia na manhã desta segunda-feira (30).

Informou ainda que ela aguarda vaga na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) para remoção para avaliação de um especialista em coluna. Já sobre o estado de saúde do amigo de Gabriela, que também estava no local, o g1 não conseguiu informações.

Imóvel desabou em Poá

João Belarmino/ TV Diário

A auxiliar de limpeza Lourdes Silva Moreira, que mora na mesma área, conta que já viveu uma situação parecida. Há alguns anos, uma árvore caiu sobre a casa dela. A situação preocupa, pois segundo os moradores, o risco é antigo e não há assistência dos poderes públicos.

“A Prefeitura fala que não pode fazer nada porque é uma área de risco. Eles pretendem tirar o pessoal daqui, mas não dão casa, não dão nada. Quer dar auxílio aluguel pro pessoal, mas dão por seis meses, depois o pessoal vem de novo porque não tem casa”.

A Defesa Civil de Poá informou que, em relação à casa que desabou, a equipe esteve no local ontem e prestou apoio. A Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos, que faz limite com o município, que registrou a ocorrência.

Estragos da chuva

A chuva ainda provocou outros transtornos no Alto Tietê. Em Mogi das Cruzes, uma árvore caiu sobre um carro que estava estacionado em frente ao Cemitério São Salvador.

Já em Ferraz de Vasconcelos, a circulação de trens da CPTM precisou ser interrompida em decorrência dos alagamentos que atingiram ruas próximas.

Vittorio Rienzo