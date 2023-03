casa-desaba-em-itaquaquecetuba

Família não estava no imóvel quando ele caiu. Defesa Civil faz vistoria e avalia se outros imóveis estão comprometidos. Casa desabou em Itaquaquecetuba

Juliana Tourinho/ TV Diário

Uma família foi retirada da casa onde morava em Itaquaquecetuba depois que ela desabou. O desabamento foi na sexta-feira (10). O imóvel ficava na Avenida Brasil e os moradores não estavam quando a casa caiu.

A vendedora Tamires Santos morava no imóvel e conta que ele foi interditado na tarde de sexta-feira (10), e caiu de noite.

Neste sábado (11), retroescavadeiras fizeram a retirada dos escombros. A moradora da casa ao lado teve que deixar o imóvel e foi para a casa de parentes. Equipes da Defesa Civil estão no local fazendo uma vistoria e avaliando se outros imóveis estão comprometidos.

A área está isolada por tempo indeterminado. Equipes da GCM estiveram no local e prestaram apoio a ocorrência . Alguns estabelecimentos ficaram de portas fechadas.

Retroescavadeiras trabalham na retirada dos entulhos da casa

