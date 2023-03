Casa desmorona e deixa três pessoas feridas em Aracaju

A Defesa Civil realizou avaliação estrutural do imóvel, interditou a área afetada e interrompeu uma obra que ocorria no local. Casa desmorona em Aracaju e deixa feridos

Três pessoas ficaram feridas após parte de uma casa desmoronar, na manhã desta segunda-feira (27), no Bairro Dom Luciano, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Defesa Civil.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as vítimas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, os feridos são:

uma mulher de 54 anos, que sofreu hematoma;

um homem, 31, com fratura na clavícula, que foi levado ao Huse;

uma mulher, 26, com edema no punho e na perna esquerda, que foi para o Hospital Nestor Piva.

A Defesa Civil realizou avaliação estrutural do imóvel, interditou a área afetada e interrompeu uma obra que ocorria vizinho ao local, que pode ter provocado o desabamento. Para a obra voltar à ser realizada será necessário comprovar as autorizações necessárias junto à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

Casa desmorona e deixa quatro pessoas feridas em Aracaju

