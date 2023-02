Casa do Artesão abre vagas para cursos de artesanato em Ji-Paraná, RO

Inscrições podem ser feitas até 31de janeiro, de forma gratuita. Veja lista de cursos. Cursos na casa do artesão em Ji-Paraná, RO

A Casa do Artesão de Ji-Paraná (RO) está com vagas abertas para cursos gratuitos em artesanato e artes. Os interessados podem fazer a inscrição até 31 de janeiro, de forma gratuita. Os cursos com vagas disponíveis são:

artesanato em (folha) EVA,

pintura em tela,

patch aplique embutido,

ponto oitinho,

vagonite com linha,

macramê,

crochê,

barrado falso,

confecção de jogos de tapete,

bordado em chinelo.

Por mais que seja gratuito, as despesas com os materiais necessários, como pincéis e folhas, devem ser custeadas pelos próprios alunos.

As aulas acontecem das 8h às 11h e das 13h às 14h. O prazo de cada curso é de três meses.

