Casa do Trabalhador de São Carlos oferece mais de 140 vagas de emprego; veja como se candidatar

Veja quais são as vagas disponíveis e como se candidatar. Casa do Trabalhador em São Carlos

Prefeitura Municipal de São Carlos

A Casa do Trabalhador de São Carlos (SP) oferece, nesta segunda-feira (6), 142 vagas de emprego para diversas áreas e níveis de formação e experiência, sendo cinco delas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). (Veja as oportunidades abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Os interessados devem se candidatar às oportunidades por meio de agendamento prévio pela internet, ou pelo telefone (16) 3374-1750.

É necessário levar carteira de trabalho, número do PIS, documento de identificação (RG ou CNH), CPF e um comprovante de endereço atualizado.

Carteira de Trabalho

Reprodução/Internet

A Casa do Trabalhador fica na Avenida São Carlos, 1800, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Veja abaixo as oportunidades disponíveis:

Ajudante de pátio de sucata – 1 vaga

Atendente do setor de frios – 4 vagas

Auxiliar administrativo – 1vaga

Auxiliar de cozinha – 6 vagas

Auxiliar de Instalador de Telecomunicações – 4 vagas

Auxiliar de Linha de Produção – 3 vagas

Auxiliar de Produção de Tratamento – 1 vaga

Auxiliar de Operador de Extrusora – 1 vaga

Auxiliar financeiro – 1 vaga

Caseiro – 3 vagas

Coordenador de Manutenção Industrial – 1 vaga

Costureira em geral – 3 vagas

Eletricista de Manutenção Industrial – 2 vagas

Eletricista de Veículos Automotores – 1 vaga

Empregada doméstica – 1 vaga

Encanador/Eletricista – 1 vaga

Esteticista – 1 vaga

Garçom – 2 vagas

Gesseiro de Dry Wall – 10 vagas

Inspetor de qualidade – 4 vagas

Jardineiro – 4 vagas

Laborista de concreto – 1 vaga

Líder de Produção – 1 vaga

Mecânico de Automóvel e Máquinas de Terraplanagem – 1 vaga

Mecânico de veículos automotores a diesel – 3 vagas

Mecânico de Manutenção Industrial – 1 vaga

Mestre de Construção Civil – 1 vaga

Montador de estruturas metálicas – 4 vagas

Montador industrial – 1 vaga

Motorista carreteiro – 2 vagas

Motorista de Caminhão – 1 vaga

Motorista de Caminhão Basculante e Comboio – 2 vagas

Operador de caldeira – 1 vaga

Operador de empilhadeira – 1 vaga

Operador de lojas – 1 vaga

Operador de Máquinas de Terraplanagem – 3 vagas

Pedreiro – 7 vagas

Pedreiro Azulejista – 1 vaga

Pintor – 10 vagas

Programador e preparador de injetora termoplástica – 1 vaga

Servente de obras – 7 vagas

Serviços gerais na linha de produção – 2 vagas

Soldador – 1 vaga

Supervisor geral – 1 vaga

Técnico de controle de pragas – 2 vagas

Torneiro Mecânico – 2 vagas

Vendedor Interno – 2 vagas

Vendedor porta a porta – 22 vagas

Veja quais são as vagas exclusivas para PCDs:

Assistente de finanças – 1 vaga

Assistente de logística – 1 vaga

Auxiliar administrativo – 1 vaga

Auxiliar de Limpeza – 1 vaga

Operador de comércio – 1 vaga

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vittorio Rienzo