Casa é destruída por incêndio em Resende; cachorro morre carbonizado

Família que reside no local estava dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Todos os moradores conseguiram escapar ilesos. Caso aconteceu no bairro Cidade Alegria. Casa é destruída por incêndio em Resende

Reprodução/Redes sociais

Um incêndio destruiu uma casa na madrugada de sábado (28) para domingo (29) em Resende (RJ). A residência fica na Rua das Corticeiras, no bairro Cidade Alegria. As informações são do Corpo de Bombeiros, que trabalhou no combate às chamas.

Oito moradores estavam dentro do imóvel no momento em que o fogo começou. Todos conseguiram escapar ilesos.

No entanto, segundo informações de um dos familiares ao g1, um cachorro de estimação, da raça yorkshire, morreu carbonizado.

Vídeos enviados para o WhatsApp da TV Rio Sul mostram que o imóvel foi completamente destruído pelas chamas, inclusive móveis, eletrodomésticos e o telhado (assista ao vídeo abaixo).

VÍDEO: Casa é destruída por incêndio em Resende

Depois que o incêndio foi controlado, um trabalho de rescaldo foi realizado para apagar todos os focos remanescentes que poderiam reacender as chamas.

Ao g1, um morador disse que a família suspeita que o fogo tenha começado por causa de um curto-circuito em um dos quartos. A informação não havia sido confirmada pelo Corpo de Bombeiros até a publicação desta reportagem.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200