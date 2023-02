Casa é interditada após ser atingida por deslizamento de terra em Barra Mansa

Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. Família foi levada para a casa de parentes. Em 40 minutos, o volume de chuva na quarta-feira foi de 55 milímetros. Uma casa foi interditada após ser atingida por um deslizamento de terra na noite de quarta-feira (22) em Barra Mansa (RJ). O imóvel fica no bairro Siderlândia.

Segundo a Defesa Civil, ninguém ficou ferido. A família foi levada para a casa de parentes. A residência está sendo vistoriada pelo órgão nesta quinta-feira (23).

Outros dois pontos de deslizamento também foram registrados em ruas do bairro Jardim Central. As barreiras já foram retiradas.

A Defesa Civil informou que a única via com ponto de interdição na cidade é a Estrada da Fazenda do Salto, onde parte do asfalto cedeu. Neste local, a passagem está restrita apenas para moradores.

55 mm em menos de 1h

Temporal alaga ruas em Barra Mansa

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva registrado na cidade na quarta-feira foi de 55 milímetros em 40 minutos.

Ruas da cidade foram tomadas pela água, que também inundou algumas casas. Os bairros Colônia, Vila Maria, Vila Ursulino e Saudade, além do distrito de Floriano, foram os locais mais afetados.

