Casa Gil Medeiros explica a importância de projeto corporativo para empresas

Escritório de arquitetura e interiores revela como transformam empreendimentos e elevam seu bom posicionamento de mercado Escritório de investimentos L2 Large Leverage Trading projetado por Casa Gil Medeiros

A carência de um projeto arquitetônico em uma empresa é a causa de diversos problemas para seu crescimento profissional. Afinal, empreendimentos com ambientes bem desenvolvidos transmitem o conceito da marca e ajudam a construir uma imagem sólida e de confiança para o mercado.

O escritório Casa Gil Medeiros ressalta que um projeto de arquitetura corporativa deve ser visto como uma das estratégias de desenvolvimento do seu negócio, visto que impacta diretamente a imagem da empresa, fazendo com que seus fornecedores, consumidores e colaboradores compreendam o diferencial e, principalmente, a credibilidade da sua marca.

“Muitos profissionais, empresários ou empreendedores buscam o escritório para reposicionar seu negócio no mercado. Ter um local bem planejado para a sua empresa causa um forte efeito tanto em produtividade, quanto em lucratividade. Quando o espaço expressa bem o nível do seu empreendimento, o ambiente trabalha desde a fachada como filtro na captação de clientes, alcançando seu público alvo” explica Gil Medeiros, que está à frente do escritório Casa Gil Medeiros | Arquitetura e Interiores.

Mas as empresas não devem ser projetadas para serem convidativas apenas aos clientes e fornecedores. Além de agradar esteticamente, ela deve ser confortável e funcional para quem realmente viverá naquele espaço: seus colaboradores. Por isso, a arquitetura e o design de interiores devem levar em conta as funções que serão exercidas ali, buscando a melhor forma de contribuir para um lugar mais seguro e produtivo.

CONSTRUMOURA

Escritório executivo com 56m² repaginado para ganhar ares mais modernos e elegantes. A reforma veio da necessidade de criar um novo ponto de encontro com a identidade da marca. Uma decoração expressiva, recheada de mobiliários contemporâneos, boiseries, ripas, pedras e concretos.

FARIA CONSTRUTORA

Um projeto pensado para a sede de uma construtora liderada por uma mulher. Com verde como cor base, um Pantone próprio trouxe a personalidade para marcenaria e pendentes de iluminação. Como estratégia para distribuição de ambientes, apostaram na marcenaria, que criou divisões entre recepção e área para funcionários, copa e sala de reuniões.

L2 ESCRITÓRIO

Um office de investimento que tem dois jovens como sócios fundadores tinha como desafio criar um espaço que transmitisse a maturidade e credibilidade que seu mercado de trabalho exige, sem perder a jovialidade de seus donos.

Para isso, foi usado um azul petróleo na identidade visual, preto nos metais, madeira, ferro e concretos aparentes, transmitindo solidez e profissionalismo. Um dos destaques deste projeto são as salas separadas por divisórias de vidro duplo com persiana embutida e o carpete em cinza chumbo.

