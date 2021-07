Casa Ojalá: il paesaggio in una stanza

Ph Luca Miserocchi

A conferma dell’affinità elettiva con Rosewood, il DNA sostenibile delle creazioni dell’architetto, cresciuta alla scuola umanistica dei grandi maestri svizzeri. Materiali ed allestimenti sono puramente eco responsabili: legni selezionati, tessuti in plastica riciclata, ceramiche lavorate a mano da maestria italiana. Dai pannelli ad energia solare al sistema di raccolta d’acqua piovana sino all’impianto avanzato interamente biologico, di purificazione delle acque. «Casa Ojalá, progetto avvincente che abbraccia i valori del lusso contemporaneo a più dimensioni, ci permette di far vivere il sogno toscano secondo la nostra filosofia di A Sense of Place che ci guida in tutto», dichiara Davide Bertilaccio, Regional Vice President e Managing Director di Rosewood Castiglion del Bosco.

Da sinistra Stefano Banfi, Ryan Nesbitt, Beatrice Bonzanigo

«Penso al lusso della casa che ho inventato, come ad una felicità per gli ospiti dei migliori Hotels del mondo. Ritorno di mani all’opera, che sia radice d’evoluzione. Al di là degli automatismi del viaggio e dell’abitare dell’oggi, tra virtuale ed iper tecnologia», conclude Bonzanigo. Premiata all’estero anche per i lavori a quattro mani con la madre Isabella Invernizzi di IB Studio, già partner di Casa Ojalá per ideazione e sviluppo di concept e progetti di ospitalità su misura.